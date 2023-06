Retegui in Serie A | sbloccata la clausola da 15 milioni di euro

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 25 giugno 2023) Colpo di scena sul futuro di Mateo, destinato a stretto di giro di posta al trasferimento nel campionato italiano. Il calciatore della Nazionale italiana è pronto ad imporsi anche inA e mettersi in mostra agli occhi di Roberto Mancini. Le qualità non sono in discussione e si è dimostrato un attaccante con un ottimo fiuto per il gol. Il suo soprannome è El Chapita. L’attaccante è figlio di Carlos Josédetto ‘Chapa’, ex commissario tecnico della Nazionale argentina di Hockey su prato. Si tratta di una prima punta di movimento, in grado di disimpegnarsi su tutto il fronte dell’attacco. E’ un attaccante forte fisicamente in grado di fare reparto da solo e dotato anche di un ottimo colpo di testa. Foto di Ciro Fusco / AnsaCresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, le esperienze successive sono state in prestito con ...