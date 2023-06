“Resti umani” Terribile notizia per i fan del famoso attore | il ritrovamento choc nel bosco

(Di domenica 25 giugno 2023) “Potrebbero essere i suoi”.scomparso, la polizia conferma: “Sono tessuti e ossa umane”. Parliamo della scomparsa dele amatoJulian Sands. La Cnn fa sapere che isono stati trovati da alcuni escursionisti più o meno dove l’è scomparso. Siamo nel sud della California, in un luogo molto isolato e per certi versi selvaggio. È qui che, come racconta la Cnn, sarebbe morto ilbritannico. “Degli escursionisti hanno avvisato l’ufficio dello sceriffo di Fontana dopo aver scopertonella natura selvaggia del Monte Baldy”, ha riferito alla stampa il dipartimento dello sceriffo della contea di San Bernardino. >> “Ho scoperto i ...

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Julian Sands . Deisono stati trovati nella zona della California dove da mesi si sta cercando l'attore, svanito nel nulla a gennaio dopo un'escursione. Serviranno però alcuni giorni per identificare i...sono stati trovati in un luogo selvaggio nel sud della California, vicino all'area in cui gli investigatori stavano cercando l'attore britannico scomparso Julian Sands , 65 anni: lo fa ...In un luogo selvaggio, nel sud della California , sono stati trovati. Vicino all'area nella quale gli investigatori stavano cercando l'attore britannico scomparso Julian Sands : lo fa sapere la Cnn . 'Degli escursionisti hanno avvisato l'ufficio dello ...

Julian Sands, trovati resti umani nel luogo in cui è scomparso l'attore TGCOM

Un corpo è stato avvistato sabato 4 giugno da alcuni escursionisti. Le ricerche dell’attore, 65 anni, appassionato escursionista e alpinista, erano concentrate nell’area dell’imponente Mount Baldy ...AVIANO - In poche settimane ci sono stati due diversi ritrovamenti di ossa umane nel cimitero di Aviano, a seguito probabilmente di operazioni di esumazioni di vecchie tombe. Una circostanza che ...