Ammiraglia francese,è una vettura ambiziosa, un Suv - coupé che punta a far breccia nel Segmento D, quello delle 'grandi' di lusso. Completa un trio speciale con Austral e il nuovo Espace .

La Renault lancia la suv-coupé Rafale AlVolante

Renault Rafale 2024, la nuova era dell’ammiraglia, vettura ambiziosa, un Suv-coupé che punta al Segmento D, quello delle ’grandi’ di lusso.Alla Renault fanno molto affidamento al design accattivante della nuova Rafale, un suv coupé ibrido dalla grande autonomia ...