(Di domenica 25 giugno 2023) Èinall'ospedale di Parma undi 48 anni di Campagnola () che ieri, mentre si trovava in bicicletta, è stato travolto da un'pirata che è fuggita senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente, come riporta la stampa locale, è successo ieri verso le 17 alle porte dilo. Un testimone che era in transito alla guida di un trattore, ha detto di aver notato un', probabilmente una Ford Focus scura, che lo ha sorpassato. A terra è rimasto anche uno specchietto retrovisore, probabilmente staccatosi nell'impatto.

È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Parma un uomo di 48 anni di Campagnola () che ieri, mentre si trovava in bicicletta, è stato travolto da un'auto pirata che è fuggita senza fermarsi a prestare soccorso. L'incidente, come riporta la stampa locale, è successo ...Montecchio Festival AstronomiaVenerdì pomeriggio, durante il regolare controllo del territorio, una pattuglia delle Volanti procedeva al controllo, in viaOspizio all'altezza del passaggio a livello, di un ciclomotore, tipo motocross, con a bordo due giovani. Il conducente del mezzo, infatti, alla vista della Volante con colori di istituto della ...

Alessio Manfredini morto nel lago di Garda: era di Brescello (Reggio Emilia) il Resto del Carlino

Leggi su Sky TG24 l'articolo Reggio Emilia, auto travolge ciclista: l'uomo ricoverato in gravissime condizioni ...Il duetto e poi le lacrime. Ieri sera, 24 giugno, si è tenuto al Campovolo di Reggio Emilia il concerto Italia Loves Romagna, l'evento che ha riunito ...