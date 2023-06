Recensione di Elp | l’ultimo romanzo della serie di Rocco Schiavone

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 giugno 2023)è molte cose, ma sicuramente nemmeno la madre, se è vero che ne ha avuta una, avrebbe mai potuto definirlo un idealista, e ancor meno un sentimentale. Eppure, quando al bar di Ettore vede in TV dei maiali che scorrazzano felici in piena autostrada, bloccando gioiosamente il traffico, chiede agli altri avventori che cosa stia succedendo; e quando gli viene risposto che a liberare quei suini scatenati sono stati i ragazzi dell’Elp, un nuovo movimento con fini ecologici, prova subito un’istintiva simpatia per quei giovani che vogliono cambiare il mondo e finisce per parteggiare per loro. Tuttavia, forse è scritto nelle stelle che le cose, per il vicequestore romano, debbano essere sempre complicate, e ben presto gli ecologisti dell’Elp si troveranno al centro del ciclone, venendo accusati di ben altri crimini rispetto alla liberazione di ...