Reazione a Catena in prima serata contro Maria De Filippi | Amadeus spostato

(Di domenica 25 giugno 2023) Come è noto, torna a settembre all'Arena di Verona e poi sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo l'appuntamento con Arena Suzuki, il juke box di fine estate condotto da. Le registrazioni si svolgeranno lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 settembre prossimo e il format vedrà alternarsi sul palco artisti nazionali e internazionali, che hanno fatto la storia della musica negli anni '60, '70, '80, '90 e 2000. Del programma sono state realizzate già due edizioni andate in onda nel 2021 e 2022 al sabato sera (mediaedizione 20.7% di share, 3.707.000 spettatori; media seconda edizione 20.1% di share, 3.090.000 spettatori). Quest'anno, invece, la Rai avrebbe deciso di piazzare nel palinsesto di Rai1 Arena Suzuki al mercoledì sera: lapuntata di questo show musicale è prevista per mercoledì 20 settembre, la ...