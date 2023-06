Realme 10 | offerta speciale solo da Mediaworld

(Di domenica 25 giugno 2023)imperdibile per l’ultimo medio gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il nuovo10 con uno sconto pari al 28% da, approfittatene subito! In occasione dell’ultimo volantino10 sarà disponibile al prezzo di 199,00€ anziché 279,99€.10 è l’unico smartphone del segmento a offrire una RAM espandibile fino a 16GB e un processore MediaTek Helio G99. Infatti, con10 si possono sfruttare fino a 8+128 GB di RAM e ROM, in grado di fornire un enorme spazio di archiviazione per oltre 64.000 foto scattate.10: caratteristiche principali del dispositivo inda10 ha un display AMOLED a 90 Hz in grado di ...

IlGT Neo 3 è dotato di una scheda tecnica che troviamo in pochissimi dispositivi della sua stessa fascia. A partire da un processore super prestazionale e da uno schermo grande e con un ...Watch 2 è insu eBay: usa un coupon speciale del 10% per tagliare ulteriormente il prezzo dello ...Il prezzo è il più basso di sempre su Amazon grazie all'del giorno : oggi potete acquistarlo a 1.172 euro , in sconto di oltre 200 euro rispetto allo street price. iPhone 13 512GB,11 ...

Realme 10: con QUEST'OFFERTA di Amazon bastano 199€ (8+128 ... Telefonino.net

Offerta imperdibile per l’ultimo medio gamma dell’azienda cinese, è infatti possibile acquistare il nuovo Realme 10 con uno sconto pari al 28% da Mediaworld, approfittatene subito! In occasione ...realme ha avviato il lancio del primo aggiornamento per realme 11 Pro 5G, volto a perfezionarne le prestazioni e l'esperienza utente ...