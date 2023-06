Re Carlo III | spunta una foto choc di quando era bambino | un terrificante dettaglio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 25 giugno 2023) ReIII, emerge uno scatto inedito diera solo un infante: ecco ilche forse è sfuggito a qualcuno, ma che rende la' Dala Regina Elisabetta è morta lo scorso 8 settembre, il gossip sulla Royal Family britannica non si è mai arrestato. Dapprima, infatti, è uscito il documentario Harry e Meghan, con al centro proprio le vicende del secondogenito diIII, poi è arrivato Spare - l'autobiografia sempre del Principe 'riserva', in cui quest'ultimo si è schierato apertamente contro la propria famiglia e la stampa. Come ciliegina sulla torta, è giunta infine l'incoronazione dell'attuale sovrano d'Inghilterra e della sua Regina Consorte Camilla. E questi sono solo gli eventi più importanti. Insomma, i reali britannici ...