Rapito un italiano in Ecuador

(Di domenica 25 giugno 2023) Notizia choc dalla Farnesina. Unè stato sequestrato nelle ultime ore in. L'ambasciata d'Italia a Quito, in contatto con il ministero degli Esteri, sta seguendo la situazione. Queste al momento le uniche notizie che si hanno sulla vicenda. Non si conosce ancora l’identità della...

Ecuador, rapito lo chef italiano Panfilo Colonico: blitz di finti poliziotti nel suo ristorante TGCOM

