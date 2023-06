Rally Kenya 2023 | Sebastien Ogier contiene la rimonta di Rovanpera e torna a vincere Poker Toyota

(Di domenica 25 giugno 2023)completa l’opera e vince il Safari, valevole come settimo round stagionale del Mondiale WRC. Il leggendario francese, dopo aver preso il comando della graduatoria nella giornata di venerdì, ha gestito alla perfezione il suo vantaggio difendendosi fino all’ultima prova speciale odierna dal tentativo didel compagno di squadra Kalle, otto volte campione del mondo, ha centrato dunque il terzo successo dell’anno (il secondo negli ultimi tre anni in) ed 58° complessivo di una carriera meravigliosa. Il 39enne nativo di Gap si è imposto con un margine di 6?7 sul leader del campionato, mentre il britannico Elfyn Evans è salito sul terzo gradino del podio approfittando di un ...

DOPO ILAncora un weekend positivo per Kalle Rovanpera che con il secondo posto allunga a +37 su Thierry Neuville, il quale si deve accontentare dei punti dell'ottavo posto arricchiti dal successo ...Il Safari2023 si è deciso sul filo dei secondi, sorridendo alla fine a Sebastien Ogier . Il francese, in testa fin dal primo giorno, ha resistito non senza rischi alla pressione di Kalle Rovanpera, ...Il secondo troncone delè quello che comprende Lappi, Katsuta, Sordo e, appunto, Evans. ... Francamente lo spagnolo innon c'è, non trova la quadra. Si accollerà il compito non nuovo di ...

WRC / Ogier trionfa nel Safari Rally con Toyota in Kenya FormulaPassion.it

