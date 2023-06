Raimondo Todaro ed Emanuel Lo | lite furiosa ad Amici22 ' per colpa dell' ego ferito'

(Di domenica 25 giugno 2023) L'edizione diè terminata già da qualche settimana, con la vittoria di Mattia Zenzola , ma i rumor sulle presunte liti e storie d'amore nate all'interno del programma non si fermano. Sono in ...

Sono in molti a chiedersi, in particolare, se il professore di ballo,, rimarrà nel talent show oppure ribusserà alla porta di Ballando con le stelle . Il dubbio è nato in seguito ...Quest'anno, al banco dei prof abbiamo visto sfidarsi Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini per quanto riguarda il canto e Alessandra Celentano , Emanuel Lo eper il ballo. Gli screzi ...Per le due sembra ormai certa la conferma al talent di Maria De Filippi (a contrario di, che sembra sempre più in bilico ). Lorella tornerà a essere coach del programma nonostante i ...

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che ci siano stati degli screzi tra Raimondo Todaro ed Emanuel Lo ad Amici 22.Secondo le indiscrezioni, Raimondo Todaro e Emanuel Lo hanno litigato ad Amici 22. Ecco i presunti motivi dello scontro.