Rai e Sky | il trionfo degli anziani in tv | così l' arcobaleno entra in ospizio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Vecchi sì, ma diversi da chi? Forse da nessuno. Solo un po' anziane e. Ma premiati con l'Oscar dell'Inclusione o meglio, per essere più precisi, trionfatori nell'ottava edizione del Diversity Media Award, il premio a chi, sui giornali, in tv, sul web e sui social ha prodotto contenuti (ormai si dice) il più possibile inclusivi per per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età, disabilità, aspetto fisico. La premiazione, messa sotto forma di show televisivo, sarà trasmessa in seconda serata sabato 1 Luglio su RaiUno. In questo festival dell'integrazione ideato da Francesca Vecchioni, attivista lgbt, figlia del grande Roberto, che, almeno a parole sembrerebbe fare molto Pride, in realtà si è trasformato in una serata al centroo giù di lì. A essere celebrate come migliori ...