Ragazzo di 28 anni trovato morto in auto | era scomparso da ieri Mistero a Messina

Chef italiano rapito in Ecuador, il video del sequestro: Panfilo Colonico rapito da un commando armato di mitra Sottomarino, il dramma di Suleman morto a 19. 'Era terrorizzato dal viaggio, l'ha ...Tragedia a Sirmione Si tuffa per fare il bagno, morto undi 16: il dramma sotto gli occhi degli amici L'incidente è avvenuto attorno alle 16, quando la giovane, che si trovava sull'Adda ...Manuel Tripargoletti , undi soli 25, ha perso la vita, mentre il suo amico di 23è in cura in ospedale . La vicenda si è verificata intorno alla mezzanotte di sabato, proprio nei ...

Venezia, travolti dal treno: morto un ragazzo di 25 anni, ferito l'amico RaiNews

Sono trascorsi tre giorni da quando i familiari di Fulvio, tra angosce e speranze, si alternano per andare a trovarlo nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Il ...Due giovani sono stati investiti da un treno lungo la linea ferroviaria Mestre-Venezia. Mentre attraversavano i binari per raggiungere un bancomat, un ragazzo di 25 anni è deceduto, mentre il suo amic ...