Quota 103 sì | 41 no | come cambia il futuro delle pensioni italiane

Leggi su iltempo

(Di domenica 25 giugno 2023) Riparte il confronto tra governo e parti sociali sulle. Lunedì il ministro del Lavoro, Marina Calderone, incontrerà prima le associazioni datoriali e a seguire i sindacati. Sul tavolo i temi degli anticipistici, con Opzione donna e103 che scadranno a fine anno, della previdenza complementare, della staffetta generazionale e dei fondi pensione. Dopo l'incontro ad ampio raggio con le sigle sindacali a fine maggio, riparte il round sulla previdenza, fermo a febbraio, in vista della prossima legge di bilancio. L'obiettivo è di definire la griglia di interventi da inserire in manovra ma anche in un orizzonte temporale più lungo che abbracci l'intera legislatura in una prospettiva strutturale, per superare la legge Fornero e consentire una maggiore flessibilità in uscita, a partire dai 62 anni o con 41 anni di ...