Questa Putin umiliato al telefono da Tokayev a golpe in corso

...- continua - si comprende sulla base didebolezza profondissima di un esercito che con tanto di divise lussuose fa le parate il 9 maggio, ma che poi non va a combattere realmente. Quando...Sa di cosa ha paura, perché lui stesso ha creatominaccia'. Lo ha detto in un videomessaggio serale in russo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky . 'Il mondo non dovrebbe avere paura. ...'Dirò in russo: l'uomo del Cremlino è ovviamente molto spaventato e probabilmente si nasconde da qualche parte, senza mostrarsi. Sono sicuro che non è più a Mosca. Lui stesso ha creatominaccia'. Lo ha detto in un discorso alla nazione il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. 'Il mondo non dovrebbe avere paura. La sicurezza del fianco orientale dell'Europa dipende solo ...

Prigozhin accetta il negoziato e ferma la Wagner: “Non sia versato sangue russo, torniamo alle basi" - Cremlino: "Archiviato procedimento penale contro Prigozhin", andrà in Bielorussia - Cremlino: "Archiviato procedimento penale contro Prigozhin", andrà in Bi RaiNews

L’oligarca dei bassifondi pietroburghesi aizza i mercenari della “sua” Wagner “ per spazzare il regime corrotto” dei vertici militari ...Buone notizie da Mosca. I ribelli della Wagner stanno marciando sulla capitale per fare piazza pulita del gruppo dirigente che ha portato la Russia in guerra. E nel mirino ci sarebbe addirittura Putin ...