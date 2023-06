Quel passaggio sul 1917 e i carri armati di Eltsin nel ' 93

(Di domenica 25 giugno 2023) Sono passati trent'anni esatti da quando, per l'ultima volta, irussi spararono per le strade di Mosca. Era il 4 ottobre del 1993.

Usa il computer Com'è stato per lei ildalla macchina da scrivere al mezzo informatico ... Mi veniva tutto più semplice convecchio arnese. Poi sono dovuto passare all'iPad, perché qui ...Ma per la presidente del Consiglio unin Aula è determinante per superare lo scoglio. ... Per cui siamo molto determinati a portare avantilavoro e sono gli italiani che devono giudicare".... Odisseo, Enea e Dante) e affrontarvi una serie di terribili prove, sullo scorcio del... Apunto, sentendosi nel pieno delle forze, parte per l'Abzu - "il profondo" (stessa radice di ...

Quel like di Thuram è un indizio: imminente il passaggio all'Inter Tuttocampo

Il Lions Club Certaldo Boccaccio ha celebrato l'annuale passaggio della campana tra il presidente uscente Luciano Signorini e il nuovo Francesco Ulivieri. Signorini ha ringraziato tutti i partecipanti ...L’ingegnere barbianese Fabrizio Turchi racconta la sua esperienza come membro del Convoglio tecnico di sicurezza della competizione ...