Quali tipi di intelligenza artificiale esistono?

Leggi su nuovasocieta

(Di domenica 25 giugno 2023) L’oggetto della nostra guida odierna è un argomento particolarmente peculiare e sfaccettato. Parleremo, infatti, di: un topic strettamente legato al progresso tecnologico e al cambiamento nel profondo che la digital transformation ha arrecato non più soltanto al mondo del lavoro, ma in generale, all’intera società contemporanea. Quando si parla di, del resto, non si può fare a meno di pensare all’utilizzo estensivo che questa tecnologia trova nei vari paradigmi del lavoro e non solo, presentandosi come uno strumento d’ausilio molto efficiente in circostanze decisamente disparate. Occorre, in questa sede, aprire l’argomento puntualizzando sul fatto che non esista un solo tipo die, tantomeno, che si tratti ...