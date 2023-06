Putin sotto assedio | ma poi le truppe di Wagner fermano l’avanzata e lasciano Rostov tra gli applausi

(Di domenica 25 giugno 2023) Finora era considerato il cane da guardia di Vladimir. Ora, però, le cose sono cambiate: è infatti il capo dei mercenari della, Yevgeny Prigozhin, a guidare la rivolta contro il presidente russo e contro l’esercito di Mosca. Prigozhin ha lanciato un appello per fermare i capi delle forze armate russe dopo aver detto che lehanno bombardato gli accampamenti dei suoi combattenti.verso Mosca è però stata interrotta quando leerano a 200 chilometri dalla capitale, in seguito a una trattativa tra Prigozhin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. L’ordine del bombardamento che aveva dato il via all’escalation, secondo quanto afferma il capo della, sarebbe arrivato dal ministro della Difesa, Sergei Shoigu, causando un “numero enorme” di ...

Il cane da guardia ha morso Putin: "La guerra civile è iniziata" LA NOTIZIA

Per Evgeny Prigozhin, capo della Wagner, nessun processo, ma si prepara un esilio in Bielorussia. Per Evgeny Prigozhin, capo di Wagner, si prepara un esilio in Bielorussia. Putin appare sempre più ...Per quel che ci è dato di sapere, la conclusione dell'operazione "specialissima" che Yevgeny Prigozhin ha messo in campo contro il regime di Putin, si conclude in Bielorussia, ma anche un'altra cosa è ...