Putin mai così debole | resa dei conti al Cremlino? Prigozhin è sparito nel nulla

Difatti, l'analisi diè sensata e le analogie e le somiglianze con quello che sta accadendo adesso sono molte. Eppure tante sono le differenze: come durante la Grande guerra, la Russia si trova ...Quanto a Prigozhin, quello che è realmente successo forse non lo sapremo. Che si sia venduto ... Ma mi pare che la questione sia già superata ene è uscito bene.Ecco, questo Prigozhin non l'hafatto". Effettivamente, dell'intento di rovesciare il potere di Vladimirnon vi è traccia nelle dichiarazioni pubbliche del capo della Wagner, tutte le ...

Putin mai così a rischio ora il suo potere può sgretolarsi la Repubblica

Il fallito colpo di stato del leader del gruppo paramilitare Wagner, Evgeny Prigozhin, rivela «vere crepe» al più alto livello dello stato russo. Lo dice il ...E’ lì, negli Emirati Arabi Uniti, che si potrebbe capire il futuro globale dell’armata di mercenari costruita negli anni dal Cremlino ...