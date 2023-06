‘Putin finito’ | ‘Prigozhin venduto’ | ‘vile diserzione’ | il golpe nelle parole degli analisti russi Che concordano | nulla sarà più come prima

(Di domenica 25 giugno 2023) Se l’inizio della ribellione di Prigozhin ha creato confusione tra i, il suo sbalorditivo dietrofront li ha gettati nello sgomento totale, dando origine più a domande che risposte. I blogger pro Putin e i giornalisti dei media federali (asserviti alla propaganda dello Stato centrale) si sono trovati ieri nella situazione più difficile, non avendo ricevuto istruzioni sureagire. All’inizio hanno assunto un atteggiamento attendista (“a Mosca risolveranno tutto senza di noi”) e non si sono schierati, riconoscendo che Prigozhin aveva ragione e c’erano problemi nell’esercito, ma la cosa principale era di prevenire spargimenti di sangue e l’inizio di una guerra civile. Dopo che Lukashenko ha “sistemato” il conflitto, giornalisti e politologi filogovernativi hanno cercato sui media ufficiali controllati di vendere un tale finale ...

... coordinatore nazionale di FI, si è poi espresso sul colpo di stato in Russia portato avanti da Prigozhin e dalla sua brigata Wagner: 'Èil mito dell'unità della Russia di Vladimir. ...Dove èAncheè scomparso. Segno, come sostengono gli analisti del ISW di Washington, che la situazione è "profondamente instabile".NON È PIÙ INTOCCABILE IN RUSSIA Lo zar lo sa. ...In breve: i mig dibombardavano i civili, Wagner sul terreno completava il lavoro. Visto che tutto è andato benone - per loro - i siriani sono presto diventati mercenari a buon prezzo per ...