Putin è scappato? Vivo | fino a quando Il raggelante sospetto del generale Petraeus

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) Che ne sarà ora di Vladimir? A golpe sventato, almeno per ora, è questo il grande interrogativo che agita i Palazzi del potere del mondo. Intervistato dal Corriere della Sera, ilamericano David Petraeu, ex capo della Cia, prova ad analizzare quanto accaduto nelle ultime 48 ore in Russia, dalla rivolta di Rostov alla marcia su Mosca interrotta a 200 chilometri dalla capitale, con un patto tra Evgeni Prigozhin, capo del Grupppo Wagner, e il Cremlino. "Credo che le avanguardie del gruppo fossero a 60-90 minuti di distanza. Non l'intera forza, meno di 5.000, ma stavo tenendo d'occhio le reazioni di tutte le forze di sicurezza per vedere se restavano fedeli a: l'esercito, l'aviazione, le forze speciali, la guardia nazionale Rosgvardiya, l'Fsb, le forze del ministero dell'Interno, del Cremlino e i ceceni, ...