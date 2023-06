“Putin adesso è più forte” La sparata di Capuozzo gela lo studio

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 25 giugno 2023) La giornata di ieri secondo la quasi totalità degli osservatori ha fatto emergere lo stato di debolezza in cui si troverebbe Vladimir. Debolezza dovuta al fatto che il leader di Wagner, Yevgeny Prigozhin, sia riuscito senza troppi intoppi a mettere in piedi una rivolta con 25mila uomini riuscendo ad arrivare a 200 chilometri da Mosca. Una marcia poi interrotta dopo un accordo mediato dal leader bielorusso Aleksandr Lukashenko che ha scongiurato l’inizio di una vera e propria guerra civile. Ma per Tonila versione delormai debole e al capolinea non è così granitica e scontata. Intervenendo allo speciale di Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, lo storico inviato di guerra ha rotto la narrazione che fino a quel momento veniva data dagli altri ospiti presenti al dibattito: “Non vendiamo la pelle dell’orso ...