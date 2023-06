Psg | Luis Enrique atteso a Parigi mercoledì per la firma

(Di domenica 25 giugno 2023)perre il proprio contratto da tecnico del Psg. Per il tecnico spagnolo un contratto valido fino a giugno 2025 con opzione per una terza stagione come dichiara Le Parisien, nonostante ad oggi Nasser El-Khelaifi e i responsabili del club non abbiamo ufficializzato il divorzio da Galtier. SportFace.

Commenta per primo Dovrebbe essereEnrique il nuovo allenatore del. Giungono sempre più conferme: secondo Le Parisien la firma sul contratto arriverà nella giornata di mercoledì. Intanto Galtier dovrebbe ricevere 6 milioni di ...I dettagli sono in definizione, salvo battute di arresto, ilingaggerà ufficialmente il tecnico a metà settimana. 'Enrique è già al lavoro, in contatto permanente con i vertici del club, in ...In attesa dell'ufficialità diEnrique , ilpiazza il primo grande colpo dei suoi soliti mercati faraonici con la difesa che verrà rinforzata con l'arrivo di Lucas Hernandez . Il terzino francese ha voluto fortemente ...

Da Parigi - Luis Enrique-PSG, firma in arrivo: mercoledì l'ufficialità Tutto Napoli

Il Paris Saint Germain è vicino alla risoluzione del contratto di Galtier e dovrà necessariamente trovare una nuova guida tecnica: Luis Enrique sembra essere il primo indiziato pe raccogliere l'eredit ...Luis Enrique ha sciolto le riserve sul suo futuro: dopo l'addio alla Nazionale spagnola, l'ex Barcellona ripartirà dal Paris Saint-Germain. Secondo Le Parisien, il tecnico asturiano sarebbe ormai ai ...