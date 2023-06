Psg | è caos Hakimi | il procuratore attacca la madre di Mbappé | cambio d'agente in vista

L'agente parla delnel. "Cosa può succedere Non lo so, a un certo punto dovremo sederci con ile riconsiderare la situazione, ma stiamo vedendo cosa fa la società... che al momento non ...- 'Cosa può succedere Non lo so, a un certo punto dovremo sederci con ile riconsiderare la situazione, ma stiamo vedendo cosa fa la società... che al momento non ha un allenatore. Non è il ...MBAPPE'. PUO' PARTIRE SUBITO: IL PREZZO E' FOLLE PRESENTAZIONE - Una mossa sorprendente, che cambia tutto. Mbappé non solo può partire, da parte della Qatar Investment Authority è arrivata ...

Psg, è caos Hakimi: il procuratore attacca la madre di Mbappé ... Calciomercato.com

Alejandro Camaño, agente del laterale destro di difesa marocchino Achraf Hakimi, ha parlato del futuro del proprio assistito ad AS, quotidiano spagnolo: "Achraf vuole essere felice in un progetto spor ...I nerazzurri tentano il sorpasso per Marcus, Romelu dice no al Diavolo ma mette fretta a Zhang. Sul centrocampista i rossoneri vogliono chiudere a inizio settimana ...