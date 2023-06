Prof assente 20 anni su 24 di servizio | il Miur finalmente la caccia | “inettitudine permanente e assoluta”

(Di domenica 25 giugno 2023) Situazioni di “mala scuola” all’interno delle strutture scolastiche italiane, dove una docente è stata licenziata dalperchéalmeno 20su 24 diall’interno delle classi dove aveva insegnato. Il record di presenze consecutive, secondo i giudici della Corte di Cassazione, sono stati appena quattro mesi, dove la stessa insegnante si era distinta per inadeguatezza. La docenteista scoperta dalNella pratica, non si presentava mai al lavoro. Un danno per la sua scuola, ma anche per quegli alunni a cui doveva dare una preparazione scolastica all’interno di quei licei italiani dov’era attiva. Tutto ciò, avendo tra le mani delle materie umanistiche fondamentali per la cultura generale dei ragazzi, quali Storia, Filosofia e Geografia. ...

Unadistratta A sollecitare l'ispezione del Miur, dopo le lamentele degli studenti,

