Prof assente 20 anni su 24 Destituita dal Miur | Sempre disattenta | voti messi a caso e uso smodato del cellulare

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 25 giugno 2023)per un totale di 20su 24di servizio come '' di storia e filosofia alla scuola secondaria. E nei soli quattro mesi di fila in cui si era dedicata alla classe, provoca le lamentele degli studenti per la sua «impreparazione», la «casualità» nell’assegnazione dei, il presentarsi senza i libri di testo. Scatta così l’ispezione ministeriale che definisce «incompatibili...