Prof assente 20 anni da scuola in 24 di servizio | destituita dal Miur E la Cassazione conferma

per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio come professoressa di storia e filosofia ...per questa docente bollata di "inettitudine permanente e assoluta" malgrado il tentativo della "" ...per un totale di 20 anni su 24 anni di servizio come di storia e filosofia alla scuola secondaria. E nei soli quattro anni di fila in cui si era dedicata alla classe, provoca le ... Una docente distratta A sollecitare l'ispezione del Miur, dopo le lamentele degli studenti, ...

Prof assente 20 anni su 24, destituita dal Miur Agenzia ANSA

ROMA – Da scuola è stata assente per un totale di 20 anni su 24 di servizio. Una professoressa di storia e filosofia di una scuola secondaria era finita nel mirino di un’ispezione ministeriale che ave ...La Cassazione ha confermato la destituzione per "inettitudine" di una docente da parte del Miur La Corte di Cassazione ha confermato "l’inettitudine" della docente destituita dal Miur risultata assent ...