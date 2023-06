Probabili formazioni Inghilterra-Germania | Europei Under 21 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 25 giugno 2023) Ledi, match valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli21, in programma tra Romania e Georgia. Nel gruppo C in programma questa super sfida che vale tantissimo in chiave qualificazione ai quarti di finale della competizione U21. Chi vincerà? Si parte alle ore 18 di mercoledì 28 giugno all’Adjarabet Arena. Ecco le. Ledi(4-2-3-1): Trafford; Aarons, Harwood-Bellis, Colwill, Thomas; Ramsey, Skipp; Madueke, Smith Rowe, Gordon; Archer Ballottaggi: – Indisponibili: – Squalificati: ...