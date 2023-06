Prigozhin lascia Rostov a golpe finito | la reazione della gente | Putin trema

(Di domenica 25 giugno 2023) Il capo delle milizie russe Wagner, Evgeni, e le sue truppe hannoto la città russa di-on-Don tra gli applausifolla. Il Cremlino ha annunciato il raggiungimento di un accordo che prevedeva chesi trasferisse nella vicina Bielorussia senza essere perseguito dopo aver ordinato alle truppe di marciare su Mosca. L'accordo ha disinnescato una crisi che rappresentava sicuramente la sfida più significativa per il presidente Vladimirnei suoi oltre vent'anni di potere. All'inizio di sabato, l'esercito privato diha preso il controllo senza sparare una sola pallottola del quartier generale militare di, una città a oltre 1.000 chilometri a sud di Mosca, che gestisce le operazioni russe in Ucraina, ...

2023 - 06 - 25 07:17:05 Intelligence Usa a conoscenza azione armataL'intelligence Usa disponeva già a metà giugno di informazioni sul fatto che il capo di Wagner Yevgeniystesse ...Che sia bastato la mediazione del presidente bielorusso Lukashenkoi suoi dubbi. Il piano diera dichiarato: 'Non ci sottometteremo a Mosca' era il suo pensiero. Da mesi, poi, ..."Sappiamo che néné Putin si fanno scrupoli a versare il sangue degli altri, poco importa ... L'immagine cheda ieri è quella di un dittatore che scappa per salvarsi la vita. Per ...

Russia, Prigozhin lascia Rostov tra gli applausi della folla Corriere TV

Yevgeny Prigozhin, leader dei miliziani della Wagner, sembra essere scomparso nel nulla a meno di 24 ore dopo la sua ritirata da Mosca. Ieri, il leader del gruppo Wagner ha accettato di lasciare la Ru ...In un'intervista al Corriere lo storico dissidente e campione di scacchi è sicuro: "L'immagine che lascia da ieri è quella di un ...