Prigozhin in esilio in Bielorussia Putin appare più debole | sullo sfondo le elezioni

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 25 giugno 2023) Per Evgenysi prepara unine un futuro molto incerto ma tutto da scrivere dopo la clamorosa ribellione che lo ha visto lanciare le sue truppe Wagner dal sud della Russia verso la capitale, salvo poi accettare un accordo e ordinare il dietro-front. L'intesa è stata ufficialmente mediata dal presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e ufficialmente motivata dalla necessità di sventare un sanguinoso scontro nella capitale, che avrebbe potuto far precipitare la Russia nella guerra civile. Le dinamiche e le poste in gioco dell'ammutinamento del fondatore della Compagnia Militare Privata Wagner restano oscure ma la più grande sfida al presidente russo Vladimirnei suoi oltre due decenni al potere sembra rientrata, per ora.Un convoglio con miliziani del gruppo Wagner ed equipaggiamenti ...