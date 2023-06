Prigozhin | il mercenario sanguinario assetato di potere che ha osato tradire lo Zar

(Di domenica 25 giugno 2023) Odiato da élite militari e 007 russi, durante la guerra ha più volte sfiorato la lesa maestà. Dagli hot dog ai conflitti in mezzo mondo: sentiva che la sua impunità stava per finire

Nel frattempo, aveva aperto un secondo ristorante su una barca, la "Nuova isola", dove Putin portò nel luglio del 2001 l'allora Presidente francese Jacque Chirac, a gustare Filetto con ...

L’unica vera preoccupazione per la Wagner sono stati i ceceni della brigata Akhmat: gli spietati pretoriani di Kadyrov sono i soli in grado di tenere testa ai suoi mercenari. Forse non è un caso che ...Un passo avanti per la pace in Ucraina. Un passo indietro per Vladimir Putin e un sistema di potere al Cremlino che, fino a ieri, sembrava inscalfibile. Antonio Tajani, vicepremier e ministro ...