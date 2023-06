Prigozhin demolisce la propaganda che i nostri putiniani ancora si bevono

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 25 giugno 2023) In Russia la situazione è in rapidissima evoluzione e nessuna notizia può essere verificata da fonti indipendenti. Quindi è bene astenersi dal fare previsioni. L’ammutinamento della compagnia privata Wagner pare già essersi concluso, dopo una marcia rapidissima da Rostov alle porte di Mosca. Giunti a 200 chilometri dalla capitale i contractors si sono fermati e stanno rientrando nelle loro basi, a seguito (così affermano fonti russe) di una mediazione di Lukashenko, il dittatore bielorusso. Cosa ha dettoQuel che possiamo comunque affermare è che il proprietario della Wagner, nonché leader della rivolta armata, Evgenij, in un unico discorso, venerdì, ha demolito otto anni di disinformazione sull’Ucraina e ha delegittimato completamente la causa dell’invasione russa. Ha fatto più lui in un unico video che otto anni di sforzi ...