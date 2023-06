Prigozhin | che fine ha fatto? Silenzio del capo della Wagner dopo il dietrofront Il mistero dell' esilio in Bielorussia

Queste immagini diffuse sui social mostrano il capo delle milizie russe Wagnerlascia il quartier generale del distretto militare a Rostov sul Don dopo aver accettato di trasferirsi in Bielorussia. Il comandante delle truppe mercenarie è in auto e viene salutato ......Sono già 9 orei militari della Wagner sono entrati nella città di Rostov e 5 oreè arrivata la notizia della conquista del quartiere generale dell'esercito da parte degli uomini di...38 Kadyrov: "mosso da ambizione e arroganza" "Pensavoci si potesse fidare di alcune persone.amano sinceramente la loro Patria come veri patrioti fino al midollo delle loro ossa. ...

Il golpe di Wagner si ferma a 200 km da Mosca: la mossa di Putin, il ritorno di Lukashenko e la vittoria di… Il Fatto Quotidiano

Tuttavia, dove si trovi in questo momento non è chiaro. Le ultime informazioni sono di ieri sera quando è emerso un video di Prigozhin che lasciava il quartier generale del distretto militare a Rostov ...Un passo avanti per la pace in Ucraina. Un passo indietro per Vladimir Putin e un sistema di potere al Cremlino che, fino a ieri, sembrava inscalfibile. Antonio Tajani, vicepremier e ministro ...