Prighozin in Bielorussia dopo il golpe? Dove sta per attaccare | tam tam impazzito

(Di domenica 25 giugno 2023) Il colpo dello scorpione di Evgeni Prigozhin? Il "per finta" del Gruppo Wagner potrebbe risolversi con un imprevedibile colpo di scena:il patto raggiunto con Vladimir Putin a 200 chilometri da Mosca, la Wagner potrebbe ora cercare di conquistare Kiev con un attacco dalla. A mettere in guardia i leader ucraini e occidentali è stato Richard Dannatt, ex capo di Stato Maggiore delle forze armate britanniche, all'indomani della marcia su Mosca dell'organizzazione di mercenari e del successivo annuncio che Prigozhin andrà "in esilio" in. "Il fatto che sia andato inè motivo di preoccupazione", ha dichiarato Dannatt a Sky News, sottolineando che se Prigozhin ha "mantenuto un'efficace forza combattente attorno a sé, allora rappresenta di nuovo una minaccia per ...

L a marcia della Wagner, «opera» in quattro atti. La sorpresa. Il primo obiettivo. L’avanzata. La giravolta. Manca un epilogo chiaro. Colpa del protagonista principale, Evgenij Prigozhin, uomo di tant ...Quanto accaduto il 24 giugno avrà strascichi, in Russia così come in Ucraina. Gli scenari dopo la ribellione di Prigozhin.