Pride a Istanbul bloccato dalla polizia. Decine di arresti

(Di domenica 25 giugno 2023) su Tg. La7.it - Transenne, blocchi stradali e poliziotti schierati in assetto di guerra: così si presenta oggi, in vista delorganizzato dalle associazioni Lgbtq+, ...

Transenne, blocchi stradali e poliziotti schierati in assetto di guerra: così si presenta oggi, in vista delorganizzato dalle associazioni Lgbtq+, anche se la manifestazione non è stata formalmente vietata. Il centro città è stato blindato , in particolare nel quartiere di ...Dal 2002 decine di migliaia di persone hanno partecipato aldima a partire dal 2015 la manifestazione è stata vietata ogni anno e spesso si sono verificati scontri tra polizia e ...Registrazione audio di "Il divieto della settimana dele l'adesione della Svezia alla Nato. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara", registrato lunedì 19 giugno 2023 alle 09:46. Sono intervenuti: Mariano Giustino (corrispondente di ...

La polizia ha bloccato qualche centinaio di attivisti che avevano tentato di marciare nel centro di Istanbul in occasione del Pride e ha arrestato una quarantina di manifestanti. Lo fanno sapere media ...Davut Gül, Governatore di Istanbul, aveva annunciato che non avrebbe permesso alcun Pride “che metta in pericolo la nostra istituzione della famiglia”.