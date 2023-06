Preghiera della sera del 25 Giugno 2023 | “Donami la santa benedizione”

(Di domenica 25 giugno 2023) “la”. Con ladi oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia per intercessionenostra madre celeste. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

E ha aggiunto: 'Desidero assicurare la mia. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie ... per i 40 anni dalla scomparsaragazza .Thazhath per invocare da Dio il donopace e sensibilizzare l'opinione pubblica sulle violenze ... Solo laci può aiutare". Già oggi a Mumbai un'iniziativa del card. Gracias.... primadell'Angelus. Per tre volte infatti, nella Parola di oggi, Gesù ripete ai suoi discepoli di non avere paura, "non perché nel mondo andrà tutto bene, ma perché per il Padre ...

"Come posso essere certa che le mie preghiere non cadano nel ... Aibi

Il rione di Gravitelli inferiore ha celebrato la sua patrona, la Madonna della Consolazione , alla quale è dedicata la grande chiesa parrocchiale edificata ...l corteo dall'asilo di via di Macchia Saponara al luogo dell'incidente che ha commosso l’Italia. Domani l’interrogatorio davanti al gip per lo youtuber Matteo di Pietro ...