(Di domenica 25 giugno 2023) Ex Tacconi a, nulla di fatto. Vincono i cittadini e le associazioni. La, che avrebbe consentito – attraverso una variante urbanistica approvata il 27 ottobre 2020 dal consiglio Comunale guidato dal sindaco del Movimento 5 Stelle Adriano Zuccalà – la la realizzazione delle cubature del progetto originario, ovvero 140.000 mc di, che sarebbero state tutte rilocalizzate intorno alla ex fabbrica “Tacconi”. Ma le battaglie fatte in questi anni hanno portato alla sentenza emessa nei giorni scorso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, che ha annullato le decisioni prese dall’amministrazione comunale pometina, dando ragione alla tesi portata avanti dall’Associazione Latium Vetus APS, che denunciava “lo scellerato piano integrato” mettendone in evidenza tutte le criticità. La sentenza del TAR La ...

Pomezia, stop al cemento a Campo Selva: il Tar boccia la lottizzazione ‘ex Tacconi’ Il Corriere della Città

