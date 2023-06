Pogba | il gesto d’amore per la Juventus | ecco da dove ripartire

(Di domenica 25 giugno 2023) Non è stata una stagione semplice per; il centrocampista francese deve tornare al massimo della condizione per essere ancora decisivo.(LaPresse), arrivato nella scorsa sessione estiva di mercato a parametro zero, avrebbe dovuto cambiare il volto della; le caratteristiche del giocatore, abile nell’abbinare la qualità tecnica alla forza fisica, sarebbero dovute essere la soluzione in più per la stagione dei bianconeri. Il francese e la stessa Juve, però, non avevano fatto i conti con la malasorte; il primo problema fisico viene accusato nella preparazione estiva; un problema non da poco che tiene il centrocampista fuori dal campo per diverso tempo costringendolo a saltare anche il Mondiale con la Francia. Le cose non sono migliorate nemmeno dopo la coppa del Mondo;, ...

Juventus, Pogba si taglia le vacanze: ecco l'obiettivo del francese FantaMaster

Juventus-Pogba – La Juventus inizierà il ritiro il prossimo 10 luglio, la formazione bianconera dovrà lasciarsi alle spalle la deludente stagione passata e dovrà pensare alla prossima. L'obiettivo è r ...