Podolyak | Putin non ha potere | impossibile negoziare con Mosca

(Di domenica 25 giugno 2023) "La tragicommedia di questi giorni spiega in modo eloquente ai leader degli altri Paesi perché oggi l'Ucraina non ritiene possibilecon la Russia di. Una domanda semplice. Con chi possiamo parlare se letteralmente al soggetto principale ilgli scivola dalle mani come sabbia...

...degli altri Paesi perché oggi l'Ucraina non ritiene possibile negoziare con la Russia di. ... Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo, commentando l'...... Mikhailo, ha esternato su Twitter la propria delusione nei confronti della fallita insurrezione: 'La scelta fenomenale di Prigozhin... Hai quasi annullato, hai preso il controllo del ...' Comunque andrà, questo è l'inizio della fine di'. Lo ha dichiarato, in una intervista a 'La Repubblica', il consigliere dell'Ufficio presidenziale Mykhailo. ' Se Prigozhin dovesse raggiungere il suo obiettivo, una parte dell'...

Podolyak: “Comunque finisca il golpe, per Putin è l’inizio della fine” la Repubblica

(Adnkronos) - "La tragicommedia di questi giorni spiega in modo eloquente ai leader degli altri Paesi perché oggi l'Ucraina non ritiene possibile negoziare con la Russia di Putin. Una domanda semplice ...Quanto accaduto il 24 giugno avrà strascichi, in Russia così come in Ucraina. Gli scenari dopo la ribellione di Prigozhin.