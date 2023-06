Pizza Village | sindaco Manfredi | “Navette per i turisti”

(Di domenica 25 giugno 2023): “evento straordinario, ora però serve una progettazione a lungo termine”. In diretta su RTL 102.5, poi a cena, evidenzia la necessità di portare ialla Mostra d’Oltremare. “Unstraordinario, in una grande location, una grande comunità che poi si arricchisce di tanta musica, ovviamente delle grandi competenze dei

Antonella Fiordelisi a lezioni di canto, nelle storie spunta l'indizio: si esibirà anche lei a breve Edoardo Donnamaria canta al, la dedica ad Antonella Fiordelisi (presente nel ...'Unstraordinario, in una grande location, una grande comunità che poi si arricchisce di tanta musica, ovviamente delle grandi competenze dei pizzaioli, e con tante famiglie che riscoprono ...Antonella Fiordelisi piange in diretta su Instagram mentre confida di sentirsi "sfruttata" da Edoardo Donnamaria dopo il bacio sul palcoscenico del2023 a Napoli durante lo spettacolo di RTL Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria si sono lasciati: il video in lacrime Non sto bene. Non ce la faccio più. Mi sento sfruttata, ...

PIZZA VILLAGE NAPOLI - 24.06.2023 EVENTO INTEGRALE play.rtl.it

Il primo cittadino in visita all’evento elogia il lavoro degli organizzatori. In diretta su RTL 102.5, poi a cena, evidenzia la necessità di portare i turisti alla Mostra d’Oltremare ...Chiusura col botto per Rtl102.5 in diretta dalla Mostra d’Oltremare. Da venerdi 16 giugno, ogni sera, sono arrivati tantissimi ospiti sul palco del Napoli Pizza village: lo studio a ...