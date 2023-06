Pippo Inzaghi | il matrimonio con Angela Robusti | svelata la data delle nozze «È la donna della mia vita»

In occasione dell'uscita del suo nuovo libro, 'Il momento giusto',si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera: dai ricordi d'infanzia e il rapporto con il fratello Simone , all'amore per la compagna Angela e il ricordo ...Isagi è: fin dalla pronuncia del nome il parallelismo è chiaro. Non eccelle in nulla, ma ha uno spiccato senso del gol e la capacità di essere sempre nel posto giusto grazie alla sua ...D'Aversa è in vantaggio sugli altri due contendenti,e []...

Pippo Inzaghi: «A giugno 2024 mi sposo con Angela. I figli Ho aspettato troppo. Simone Strepitoso in... Sette del Corriere della Sera

Una confessione sorprendente quella di una vecchia gloria del calcio sul suo ultimo allenatore Allegri L’ultimo allenatore della carriera di Super Pippo Inzaghi è stato Massimiliano Allegri nella stag ...Pippo Inzaghi si racconta a tutto tondo in una nuova intervista: le future nozze con Angela Robusti e il ricordo di Berlusconi ...