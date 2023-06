Pignoramenti | nuova super arma in mano al Fisco

Leggi su quifinanza

(Di domenica 25 giugno 2023) Per i prossimi cinque anni gli ufficiali giudiziari che si occupano deiavranno a disposizione unafreccia al loro arco. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, hanno firmato una convenzione, benedetta dall’approvazione del Garante della privacy.Agenzia delle Entrate: 2023 all’insegna del digitale L’ok del Garante si deve al fatto che il nuovo strumento di riscossione viene messo in atto in conformità ai principi stabiliti dal regolamento generale sulla protezione dei dati e dal codice in materia di protezione dei dati personali. L’accordo permette agli ufficiali giudiziari di avere accesso alle banche dati dell’amministrazione finanziaria per cercare telematicamente i beni da pignorare, che si tratti di beni materiali o di conti ...