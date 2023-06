Petraeus | «Così Prigozhin ha trattato una via d’uscita Non credo che gli ucraini lavorino con lui»

(Di domenica 25 giugno 2023) Intervista all’ex capo della Cia: «L’azzardo, poi la ritirata: quanto è accaduto è stato sconcertante. Le conseguenze sul campo? Per le forze russe è una grossa distrazione: spero si creino opportunità per la controffensiva»

, aveva previsto tutto… ma non è andata proprio, anzi. Tale intervista va rapportata con quel che dicono adesso i suoi colleghi, cioè che i primi attacchi, risultati disastrosi ...'Urge una fine negoziata del conflitto per fasi intermedie:che i nemici possano convivere ... "Una guerra non - vincibile" Mentre esponenti dell'apparato militare, come Davidsul ...si va avanti, tra mezze promesse, incoraggiamenti, rassicurazioni e molta ipocrisia. Europa ... In un'intervista concessa al Washington Post , il famoso generale David(già comandante in ...