Pesaro | auto in fuga dai carabinieri travolge un' altra macchina | due morti

(Di domenica 25 giugno 2023) Un'indai, dopo aver seminato la pattuglia, al termine di un breve inseguimento ad alta velocità, ha travolto un'vettura, uccidendo una 32enne che viaggiava con la sorella e un amico. L’incidente è accaduto nel pomeriggio sulla strada Montelabbatese, a pochi chilometri dal centro di. A causa dello schianto le due vetture sono state sbalzate per alcuni metri sulle scarpate laterali e l'a bordo della quale si trovava la donna si è ribaltata. Al volante dellain, una Bmw, c’era un 27enne cittadino macedone, anche lui deceduto nello schianto. Incon lui un 27enne albanese, rimasto ferito e trasportato in gravi condizioni in eliambulanza ad Ancona. È monitorato in ospedale verrà ...