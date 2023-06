Perugia | tartufo di oltre un chilo scovato da un cane in Altotevere

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 25 giugno 2023) Maxi-, scorzone, nero estivo, diundal fiuto infallibile di un bracco pointer nelle campagne di Città di Castello. Un ritrovamento record per Romolo Lazzari, 79 anni, che da40 si dedica alla ricerca del prelibato prodotto del territorio. Esperto tipografo, poi fondatore assieme ai figli della Bottega Tifernate (azienda leader a livello internazionale nella riproduzione di opere d'arte) ammette fra gioia e commozione di non aver mai visto nulla di simile. "Una meraviglia della natura", ha esclamato, di 1e 79 per la precisione, di unica pezzatura che aveva collegati altri due tartufi didue etti.