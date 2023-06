Perinetti | “La parola d’ordine è ambizione Serve gente motivata”

: 'Qui nel ricordo di Mupo. Mi diede la prima chance' 'Ringrazio la proprietà per aver puntato su di me. - ha affermato- Ho notato la serenità e l'apertura umana, che per me è ...: 'Qui nel ricordo di Mupo. Mi diede la prima chance' 'Ringrazio la proprietà per aver puntato su di me. - ha affermato- Ho notato la serenità e l'apertura umana, che per me è ...

Avellino, Perinetti: «La parola d'ordine è ambizione» Irpiniaoggi.it

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex dirigente di Palermo e Brescia, nuovo direttore dell’area tecnica dell'Avellino.Giorgio Perinetti, direttore tecnico dell'Avellino, intervistato da TMW ha parlato della sua nuova avventura in terra campana. “La parola d’ordine è ambizione. Cerchiamo ...