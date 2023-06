Perché Perez è più lento di Verstappen? Rivelazione assurda | svelato il vero motivo

(Di domenica 25 giugno 2023) Trasembrano passare diverse categorie, ma i veri motivi dietro il divario sono incredibili PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Senza dubbio sonoo due protagonisti indiscussi di questo mondiale che, grazie alle loro monoposto rivoluzionarie, sembrano destinati a concludere in prima e seconda posizione. Nelle ultime gare Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Roma attende, ancheè alle prese con le cessioni di Volpato al Sassuolo (per Missori c'è già l'accordo), di Carlesal Celta Vigo, di Reynolds al Westerlo e di Vina al Bournemouth. L'...Poi toccherà a Carles, per cui si cerca l'accordo con il Celta Vigo, ma che anche in questo ... Non solo,la difesa sta per essere puntellata con un ritorno. Llorente torna alla Roma in ...... compie quest'oggi 23 anni: buon compleanno a lui Oggi Nehuencompie 23 anni. Ci perdoneranno ...è divertente, non peraltro, ...