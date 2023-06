Perché l’Italia ha vinto un oro in più nel medagliere di atletica? Cosa è successo e cosa cambia

Leggi su oasport

(Di domenica 25 giugno 2023)hagli Europei a squadre dileggera, la vecchia Coppa Europa che è andata in scena nel fine settimana in Polonia. La nostra Nazionale si è imposta per la prima volta in questa prestigiosa e storica competizione, nata nel 1965 e che nel 2009 hato denominazione e formula (ma la sostanza è rimasta immutata: per un weekend uno sport tipicamente individuale si trasforma in un evento per formazioni). La selezione guidata dal DT Antonio La Torre ha conquistato sette successi in Silesia: Simone Ceccarelli (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Zane Weir (getto del peso), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Sara Fantini (lancio del martello), Nadia Battocletti (5000 metri), Tobia Bocchi (salto triplo). Gli Europei a squadre si sono disputati nell’ambito degli European Games, una ...