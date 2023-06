Per un sovranista (Santanchè inclusa) una croce è per sempre. Anche sul cucuzzolo di una montagna

(Di domenica 25 giugno 2023) Il Club alpino italiano avanza la proposta di vietare nuove croci sulle vette bollandole come "anacronistiche e divisive". Apriti cielo: la destra si scatena. Santanché: "Non si toccano"; Salvini: "Sciocchezza senza cuore"; Rampelli: "Ricevono 11 milioni dal ministero, rientrino nei ranghi". E il Presidente Cai è costretto a cospargersi il capo di cenere

Per un sovranista (Santanchè inclusa) una croce è per sempre ... L'HuffPost

Il Club alpino italiano avanza la proposta di vietare nuove croci sulle vette bollandole come "anacronistiche e divisive". Apriti cielo: la destra ...