“Per questo governo siamo di serie B Passiamo il tempo nei tribunali | ma i nostri figli non sono abusi edilizi” Le storie delle famiglie arcobaleno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 giugno 2023) “Inonun abusoo che va sanato,persone. Ci vuole una legge a per colmarevuoto legislativo che sta creando degli orfani di Stato”. Valentina, Daniela, Chiara, Barbara e Davidesolo alcuni dei genitori che stanno combattendo la battaglia per il riconoscimento deicoppie omogenitoriali. “Nostraa Caterina è stata registrata a Padova ed è una dei 33 bambini il cui atto di nascita è stato impugnato dalla Procura” raccontano Valentina e Daniela. “arrabbiate perchéprovvedimento andrebbe a togliere diritti a nostraa – spiegano le due madri – non essere riconosciuta come ...